"الخطيب" يوجه بتكثيف الجولات الرقابية على مرافق الضيافة بمكة والمدينة خلال رمضان

ونفّذت الفرق الرقابية للوزارة بالتزامن مع بداية موسم العمرة في شهر رمضان المبارك أكثر من 468 جولة رقابية وتفتيشية على مرافق الضيافة بالعاصمة المقدّسة، ورصدت أكثر من 278 مخالفة، كما نفّذت أكثر من 214 جولة رقابية وتفتيشية على مرافق الضيافة في المدينة المنورة، تم خلالها رصد أكثر من 125 مخالفة، وذلك في إطار حملتها لشهر رمضان المبارك.