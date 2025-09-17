إتش بي إي توسّع محفظة الخوادم المنتجة محلياً بإطلاق خادمين من الجيل الحادي عشر

وبهذه المناسبة، أعرب محمد الرحيلي، المدير العام لشركة إتش بي إي في الشرق الأوسط، عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير الذي تم تحقيقه بالتعاون مع إي أم دي والفنار، مؤكداً أن الشركة تواصل توسيع محفظتها من الخوادم المنتجة محلياً، وأضاف: "نشهد طلبًا غير مسبوق على البنية التحتية الرقمية القوية وقدرات الحوسبة في الشرق الأوسط، مدفوعًا باستثمارات استراتيجية كبرى وأطر عمل رئيسية مثل رؤية السعودية 2030، إلى جانب التطورات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي. إن الخوادم الجديدة، المزوّدة بمعالجات AMD EPYC الحديثة، تستجيب مباشرة لهذا الطلب، من خلال توفير أداء عالٍ على نطاق واسع، مع ضمان أعلى مستويات الأمان للبيانات في كل مراحله".