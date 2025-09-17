إتش بي إي توسّع محفظة الخوادم المنتجة محلياً بإطلاق خادمين من الجيل الحادي عشر

أعلنت شركة إتش بي إي عن توسعة محفظة خوادمها المصنّعة في المملكة ضمن مبادرة "صناعة سعودية"، وذلك عبر إطلاق خادمين جديدين من الجيل الحادي عشر من سلسلة HPE ProLiant، هما DL365 وDL385، المزوّدان بمعالجات AMD EPYC™ من الجيل الخامس. وقد جرى الاحتفال بهذا الإنجاز في موقع الإنتاج في مدينة الفنار بالرياض، حيث كشفت إتش بي إي، بالتعاون مع إي أم دي والفنار، عن أول خادم يعمل بمعالجات AMD يتم إنتاجه محليًا، في خطوة تمثّل محطة بارزة في مسيرة مبادرة "صناعة سعودية".
تُقدّم هذه الإضافة الجديدة من محفظة الحوسبة "صناعة سعودية" مستويات متقدمة من الأمان والأداء، ما يمنح العملاء مرونة أكبر وسرعة أعلى لدعم قدرات تحليل البيانات وتوليد الرؤى في الوقت الفعلي. وستحمل خوادم HPE ProLiant الجديدة، المتاحة الآن في المملكة إلى جانب الأردن ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي، شعار "تقنية سعودية"، في خطوة تؤكّد التزام إتش بي إي بتصنيع حلول متطوّرة داخل المملكة، بما يساهم في تعزيز طموحاتها للتحول إلى مركز عالمي للاقتصادات المعتمدة على البيانات، ودعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وبهذه المناسبة، أعرب محمد الرحيلي، المدير العام لشركة إتش بي إي في الشرق الأوسط، عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير الذي تم تحقيقه بالتعاون مع إي أم دي والفنار، مؤكداً أن الشركة تواصل توسيع محفظتها من الخوادم المنتجة محلياً، وأضاف: "نشهد طلبًا غير مسبوق على البنية التحتية الرقمية القوية وقدرات الحوسبة في الشرق الأوسط، مدفوعًا باستثمارات استراتيجية كبرى وأطر عمل رئيسية مثل رؤية السعودية 2030، إلى جانب التطورات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي. إن الخوادم الجديدة، المزوّدة بمعالجات AMD EPYC الحديثة، تستجيب مباشرة لهذا الطلب، من خلال توفير أداء عالٍ على نطاق واسع، مع ضمان أعلى مستويات الأمان للبيانات في كل مراحله".
وأشار الرحيلي إلى أن هذه الخطوة تمثّل استمراراً لمسيرة بدأت في العام 2023، عندما أعلنت الشركة عن خططها لإنتاج خوادم إتش بي إي في المملكة، حيث نجحت في إطلاق هذه الخوادم في السوق المحلية خلال العام 2024، واليوم يتمّ إضافة منتجات جديدة بالتعاون مع شركة إي أم دي لتلبية احتياجات العملاء، وتصنيعها بالكامل في الرياض على أيدي كوادر نسائية سعودية شابة. ولفت إلى أن برنامج إتش بي إي لا يقتصر على بناء وصناعة الخوادم فحسب، بل يشمل منظومة متكاملة للتدريب وبناء القدرات، حيث يتم إيفاد الكوادر إلى مصانع عالمية للاطلاع على أفضل التجارب ونقل المعرفة إلى المملكة، مع طموح للتعاون مع الجهات التعليمية والبحثية لتطوير الإنتاج المحلي للخوادم.
وأكد الرحيلي أن استراتيجية إتش بي إي طموحة وطويلة المدى، فهي لا تقتصر على إنتاج الخوادم فقط، بل تمثّل برنامجاً متكاملاً للتطوير الصناعي، موضحاً أنه في العام 2023 تم إطلاق أول خادم مُصنّع محلياً، وفي 2025 تمت إضافة النوع الثاني، كما تم الإعلان في فبراير 2025 عن بدء تصنيع أجهزة الشبكات في المملكة. وأضاف أن الشركة لم تكتفِ بتلبية الطلب في السوق المحلي، بل بدأت بالفعل بتصدير الخوادم إلى أسواق الشرق الأوسط وبلاد الشام وشمال أفريقيا، بما يعكس نجاح نموذج "صناعة سعودية" على المستويين المحلي والإقليمي.
واختتم الرحيلي بالإشارة إلى أن استثمارات إتش بي إي في هذا المجال كبيرة جداً وستواصل النمو، مؤكداً استمرار التعاون الوثيق مع شركاء استراتيجيين مثل الفنار وإي أم دي لضخ المزيد من الاستثمارات التي تعزّز مكانة المملكة كمركز صناعي وتقني إقليمي رائد.