خمس فعاليات بمعرض الرياض الدولي للكتاب احتفاءً باليوم العالمي للترجمة

وناقش الأكاديمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومستشار العلاقات الدولية الدكتور عبدالرحمن الشبيب؛ في الورشة الثالثة "أثر التقنية الحديثة في الترجمة"، الذي أكّد من خلالها أن المترجمين يواجهون اليوم منافسة شرسة من برامج الترجمة الآلية، وتلك المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، في ظل انفتاح العالم ثقافيًّا وانتعاش الحاجة إلى الوصول للمعرفة وتبادل المحتوى العالمي، فيما أكّدت المترجمة والمستشارة في الإنتاج والتواصل المعرفي نهى الحجي؛ أن المجالات كافة تشهد اليوم تطورات متسارعة ناجمة عن الانفجار المعرفي والتقني الذي أسهم في دخول مجال الترجمة إلى عالم "الترجمة الذكية" القائمة على مزيجٍ من قدرات البشر وقدرات الآلة، وذكاء الإنسان والذكاء الاصطناعي.