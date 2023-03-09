وزير الداخلية يتابع سير العمل في منفذ جديدة عرعر الحدودي بالحدود الشمالية

تابع الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، سير العمل في منفذ جديدة عرعر الحدودي بمنطقة الحدود الشمالية، يرافقه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، والأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية.
واستمع وزير الداخلية خلال الجولة التفقدية، لشرح من محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، عن أبرز المرافق والخدمات التي يقدمها المنفذ.
والتقى الأمير عبدالعزيز بن سعود في نهاية الجولة، قادة القطاعات الأمنية بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك في مقر قطاع حرس الحدود بجديدة عرعر.
ونقل خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، لقادة ومنسوبي القطاعات الأمنية بالمنطقة.
رافق الوزير خلال الجولة وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة.