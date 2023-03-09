وزير الداخلية يتابع سير العمل في منفذ جديدة عرعر الحدودي بالحدود الشمالية

تابع الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، سير العمل في منفذ جديدة عرعر الحدودي بمنطقة الحدود الشمالية، يرافقه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، والأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية.