"التخصصي" ضمن قائمة "النيوزويك" لأفضل مستشفيات العالم 2024

وتصدر قائمة نيوزويك لأفضل المستشفيات عالميًّا التي بدأت منذ العام 2019، وتعلن بشكل سنوي بالشراكة مع شركة البيانات والأبحاث "ستاتيا - Statista"، وتشتهر بكونها مؤشرًا مرموقًا للتميز في الرعاية الصحية؛ حيث تستخدم مرجعًا للمرضى الذين يبحثون عن أفضل الخيارات العلاجية المتاحة عالميًّا؛ إذ تعتمد نتائجه على استطلاع أكثر من 85 ألفًا من العاملين في المجال الطبي في العالم وبيانات عامة من استطلاعات رأي المرضى.