عقوبات فورية.. مصادرة 6 أطنان أغذية فاسدة بالجوف وضبط 1296 مخالفة

كما أنهت الأمانة خلال الفترة ذاتها صيانة 2410 من أعمدة شبكات الإنارة في المخططات والأحياء والشوارع، و7 آلاف متر مربع من الطرق، إلى جانب صيانة 933 متراً مربعاً من الأرصفة المتهالكة.