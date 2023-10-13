محليات

"المخدرات" تقبض على 4 مقيمين بجدة لترويجهم مادةَ الميثامفيتامين المخدر

جرى إيقافُهم واتّخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتُهم إلى النيابة العامة
"المخدرات" تقبض على 4 مقيمين بجدة لترويجهم مادةَ الميثامفيتامين المخدر

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على "4" مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة؛ لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو".

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات: "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

مكافحة المخدرات
جدة
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
مادة الشبو المخدرة

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