ضمن استراتيجيتها للتنمية المستدامة وحماية حقوق الطفل.. "زين السعودية" شريك استراتيجي لـ"خط مساندة الطفل" بالمملكة
أعلنت "زين السعودية" عن توقيع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمان الأسري، لتكون بموجبها شريكاً استراتيجياً لمشروع "خط مساندة الطفل" في المملكة.
وتأتي هذه الخطوة لتترجم التزام الشركة باستراتيجيتها للاستدامة المؤسسية، والتي تهدف إلى توفير منظومة متكاملة لدعم أجيال المستقبل، من خلال ضمان سلامة الأطفال في العالمين الحقيقي والرقمي.
وبموجب هذه المذكرة، ستدعم "زين السعودية" خط مساندة الطفل من خلال رفع الوعي بأهمية مشروع خط مساندة الطفل عبر حملات تثقيفية ومحتوى هادف.
وستسخّر "زين السعودية" قدراتها التقنية لتقديم أفضل تجربة لمستخدمي الخط، والذي يشهد إقبالاً متنامياً حيث وصل عدد الاتصالات التي تلقّاها في عام 2022 إلى 31.770 اتصالاً؛ إضافةً إلى تدريب الكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على استخدام هذه التقنيات وتوظيفها في خدمة المتصلين.
وأثمرت الجهود المقدمة عبر خط مساندة الطفل، والتي تشمل "تقديم الاستشارات وتوعية الأطفال والمربين والاستجابة الفورية للشكاوى والبلاغات"، وكلها تتم في سرية تامة، في انخفاض مشاكل الصحة النفسية والاجتماعية ومشاكل علاقات الأقران بشكلٍ ملحوظ ما بين الأعوام 2019 و2022.
وتعليقاً على مذكرة التفاهم، أشارت المديرة العامة للتواصل المؤسسي في "زين السعودية" إيمان عبدالله الصعيدي إلى أن "جودة حياة الإنسان هي في طليعة أولويات زين السعودية؛ فنحن نؤمن بأننا شريك في عملية التنمية الوطنية الشاملة، حيث نسخّر التقنيات الحديثة لخدمة الإنسان وتحقيق رفاهيته لنسهم بفعالية في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأضافت "الصعيدي": من هذا المنطلق، فإن رعاية زين السعودية لخط مساندة الأطفال إنما هو امتداد طبيعي لرحلة طويلة بدأتها الشركة؛ بهدف ضمان سلامة أطفالنا في المملكة، وتقديم النصح والمشورة لهم وحمايتهم من المخاطر الحقيقية والإلكترونية.
وتابعت: بعد أن وقّعنا مذكرة تفاهم مع منظمة خطوط مساندة الطفل العالمية CHI لنقل المعرفة والخبرات وتمكين خطوط مساندة الأطفال داخل المملكة، نفخر اليوم بشراكتنا الاستراتيجية مع خط مساندة الطفل في المملكة؛ لتتكامل بدورها مع مبادراتنا، وتشكّل مع بعضها شبكة أمان اجتماعي تقني على أسس الالتزام بقضايا الإنسان في المملكة، وتحقيق استدامة هذا الدعم والتمكين".
ومن جهته، أكد المدير العام للعلاقات العامة والتوعية الإعلامية في "برنامج الأمان الأسري الوطني" محمد بن عبدالله العمير أن "توقيع مذكرة التفاهم مع "زين السعودية" ينطلق من سياسة البرنامج الهادفة إلى بناء الشراكات الاستراتيجية وتعزيز مفهوم تكامل الأدوار والجهود بين مؤسسات المجتمع والإسهام في تحقيق رؤية السعودية 2030 عبر التوعية بكل ما يخص الأسرة والطفل، ورفع مستوى المسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته، حيث إن أهم أهداف البرنامج هو نشر التوعية بأهمية خط مساندة الطفل 116111 والتعريف بالخدمات التي يقدمها ويلتزم بها لتعزيز حقوق الأطفال في الرعاية والحماية وهو ما نسعى لتحقيقه والتوسع فيه عبر هذه الشراكة المميزة، والتي تعكس السياسات والاستراتيجيات التي يعمل عليها البرنامج".
تجدر الإشارة إلى أن "زين السعودية" شاركت في حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي لخط مساندة الطفل في الرياض وجدة والدمام؛ للتوعية بخط مساندة الطفل، وتفاعل معها أكثر من 2400 طفل وعائلاتهم. كذلك أطلقت صفحة الرقابة الأبوية لتزويد الأهل بأدوات الرقابة الأبوية التي تمكّنهم من وضع ضوابط على استخدام الأطفال للإنترنت وتبقيهم في أمان، وبعيداً عن المحتوى غير المناسب، إضافة إلى الحملة التي أُطلقت لمكافحة التنمر؛ بهدف رفع الوعي حول هذه المسألة المهمة.