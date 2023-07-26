ضمن استراتيجيتها للتنمية المستدامة وحماية حقوق الطفل.. "زين السعودية" شريك استراتيجي لـ"خط مساندة الطفل" بالمملكة

ومن جهته، أكد المدير العام للعلاقات العامة والتوعية الإعلامية في "برنامج الأمان الأسري الوطني" محمد بن عبدالله العمير أن "توقيع مذكرة التفاهم مع "زين السعودية" ينطلق من سياسة البرنامج الهادفة إلى بناء الشراكات الاستراتيجية وتعزيز مفهوم تكامل الأدوار والجهود بين مؤسسات المجتمع والإسهام في تحقيق رؤية السعودية 2030 عبر التوعية بكل ما يخص الأسرة والطفل، ورفع مستوى المسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته، حيث إن أهم أهداف البرنامج هو نشر التوعية بأهمية خط مساندة الطفل 116111 والتعريف بالخدمات التي يقدمها ويلتزم بها لتعزيز حقوق الأطفال في الرعاية والحماية وهو ما نسعى لتحقيقه والتوسع فيه عبر هذه الشراكة المميزة، والتي تعكس السياسات والاستراتيجيات التي يعمل عليها البرنامج".