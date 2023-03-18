إطلاق 65 من المها وغزال الريم بمحمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية

أطلقت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بالطبيق، التابعة لمنطقة تبوك، 50 غزالًا من غزال الريم، و15من المها؛ وذلك بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بحضور الأمير متعب بن فهد الفيصل مستشار رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية، والرئيس التنفيذي للهيئة عبدالله بن أحمد العامر.