رجل الأمن ريان عسيري: أنقذت حياة إنسان وهذا واجبنا في الحرم

وعبّر عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية على اتصاله واطمئنانه، مؤكدًا أن هذه اللفتة كان لها أثر كبير في رفع معنوياته، وتُعد امتدادًا لما تُقدمه القيادة من دعم واهتمام برجال الأمن.