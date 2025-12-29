رجل الأمن ريان عسيري: أنقذت حياة إنسان وهذا واجبنا في الحرم

روى رجل الأمن ريان عسيري تفاصيل الحادثة البطولية التي شهدها المسجد الحرام، وأسهم خلالها في إنقاذ حياة أحد ضيوف الرحمن، مؤكدًا أن ما قام به يُجسد الواجب الوطني والمهمة النبيلة التي يؤديها رجال الأمن في خدمة الحرمين الشريفين.
وفي حديثه لقناة "العربية"، قال عسيري: "أحمد الله أنني كنت في الوقت والمكان المناسبين لإنقاذ حياة إنسان، وهذا ليس بغريب على أي رجل أمن سعودي، فهو شرف نعتز به ونتاج تدريبنا الدائم على التعامل مع الحالات الطارئة".
وأوضح عسيري أنه تعرض لإصابة خلف الركبة وكسرين في الساق، خضع على إثرها لعمليتين جراحيتين تكللتا بالنجاح، وهو الآن يتماثل للشفاء ويتمتع بصحة جيدة، ولله الحمد.
وعبّر عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية على اتصاله واطمئنانه، مؤكدًا أن هذه اللفتة كان لها أثر كبير في رفع معنوياته، وتُعد امتدادًا لما تُقدمه القيادة من دعم واهتمام برجال الأمن.
وعند سؤاله عمّا إذا كان سيتخذ القرار ذاته مرة أخرى، أجاب بثقة: "نعم، فالمسؤولية كانت الدافع الأول، وسلامة ضيوف الرحمن بالنسبة لنا خط أحمر لا يمكن تجاوزه".
ويُجسد موقف ريان عسيري مثالًا حيًّا على الشجاعة والتفاني التي يتحلى بها رجال الأمن في المملكة، ويعكس جاهزيتهم العالية في حماية ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم بأمان وطمأنينة.