افتتاح توسعة مستشفى «دله نمار» بالرياض وبدء تشغيل المرحلة الثانية واستقبال المراجعين

ضمن إطار الخطة الاستراتيجية الطموحة والمستمرة لشركة «دله الصحية» في التوسع والنمو، وزيادة الكفاءة التشغيلية وخدمة المرضى بأعلى المعايير، فقد أعلنت الشركة عن افتتاح مبنى عيادات مستشفى دله نمار بالرياض، ضمن مشروع توسعة المستشفى، وبدء استقبال المراجعين فيها، وقد تم تصميم المبنى وفقا لأعلى المواصفات والمعايير وتجهيزه بأحدث الخدمات الطبية، لتوفير رحلة طبية آمنة، حفاظا على سلامة المرضى.
ويضم مشروع توسعة مستشفى دله نمار أكثر من 150 عيادة خارجية، تشمل مختلف التخصصات الطبية، إضافة إلى الأقسام المساندة التي تُعنى بكافة التفاصيل لكل المرضى وتوفر لهم كافة احتياجاتهم، تسهيلا لرحلتهم العلاجية، حيث تم تصميم مرافق المشروع وفق نظام هندسي متطور، يتوافق مع المعايير الصحية الحديثة التي تحدث أثراً إيجابيا في تحسين تجربة المريض.
كما سيتم افتتاح بقية مرافق المشروع الملحقة به قبل نهاية العام الحالي، حيث يتضمن المشروع أول مركز تأهيل متكامل في القطاع الخاص بجنوب منطقة الرياض، ويضم جميع الخدمات الخاصة بإعادة التأهيل، بما في ذلك أقسام متخصصة بالتشخيص، وصالات رياضية للرجال والنساء وحتى الأطفال، إضافة إلى العيادات الخاصة بالأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، والمسابح المجهزة بأحدث وسائل السلامة والأمان، والغرف الخاصة بالعلاج الوظيفي، حيث تتوفر فيه كافة خدمات الرعاية الطبية بجودة عالية للمرضى تحت سقف واحد، وقد تم التركيز على تغطية احتياجات فئات المجتمع المختلفة، بما في ذلك المرضى من ذوي الإعاقة لتسهيل وصولهم لجميع المرافق.
ويأتي افتتاح المرحلة الثانية لمشروع توسعة مستشفى دله نمار، ضمن خطط التوسع التي تنتهجها شركة دله الصحية، لمواكبة النقلة النوعية الكبيرة في مجال الرعاية الصحية التي تشهدها المملكة، وتعزيزا لرفع كفاءة الأداء، حيث يتوقع ظهور الأثر المالي لتشغيل المرحلة الثانية للمشروع على النتائج المالية للشركة، بدءًا من الربع الرابع من العام المالي الحالي.
يذكر أن شركة دله الصحية تضم حاليا مستشفيات وعيادات، إضافة إلى تقديمها لخدمات الرعاية المنزلية، وتخدم أكثر من مليونين ونصف مليون مراجع سنويًا، كما تضم نخبة من الأطباء من ذوي التخصصات الدقيقة يسعون لتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية الآمنة ذات الجودة العالية.