افتتاح توسعة مستشفى «دله نمار» بالرياض وبدء تشغيل المرحلة الثانية واستقبال المراجعين

كما سيتم افتتاح بقية مرافق المشروع الملحقة به قبل نهاية العام الحالي، حيث يتضمن المشروع أول مركز تأهيل متكامل في القطاع الخاص بجنوب منطقة الرياض، ويضم جميع الخدمات الخاصة بإعادة التأهيل، بما في ذلك أقسام متخصصة بالتشخيص، وصالات رياضية للرجال والنساء وحتى الأطفال، إضافة إلى العيادات الخاصة بالأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، والمسابح المجهزة بأحدث وسائل السلامة والأمان، والغرف الخاصة بالعلاج الوظيفي، حيث تتوفر فيه كافة خدمات الرعاية الطبية بجودة عالية للمرضى تحت سقف واحد، وقد تم التركيز على تغطية احتياجات فئات المجتمع المختلفة، بما في ذلك المرضى من ذوي الإعاقة لتسهيل وصولهم لجميع المرافق.