"البليهد": "الأسبوع العربي في اليونسكو" يعكس قصة نجاح تجاوزت الحدود الجغرافية

من جانبه، أوضح الأمين العام للجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم أحمد بن عبدالعزيز البليهد؛ أن المملكة تلعب اليوم دورًا مهمًا في إثراء المشهد الثقافي والتراث العربي وتعزيز مكانته على الساحة الدولية؛ منوهًا بدعم الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم؛ الذي يؤكد على تعزيز العلاقات الثقافية والتنموية مع دول العالمين العربي والإسلامي، وتفعيل دور اللجنة الوطنية بشكل مؤسسي في المنظمات الدولية، بما ينسجم مع أدوار الدول الأعضاء ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة، وبما يمكنَ العمل الثقافي والتربوي والعلمي السعودي والعربي من الحضور الفاعل عالميًا.