بلقاسم الشريف يحدّد 6 ركائز أساسية لضمان بيئة آمنة للطلاب والطالبات

وجّه الناشط والمهتمّ بالأمن والسلامة وخطط الإخلاء، بلقاسم عبدالله الشريف، بضرورة العناية بسلامة الطلاب والطالبات في المدارس، وذلك مع بداية العام الدراسي الجديد ١٤٤٥هـ.
ورأى "الشريف" أنّ سلامة الطلاب والطالبات تتمثّل في ستّ ركائز؛ أُولاها توفر بنية تحتية آمنة حيث يجب التأكد من أن المباني المدرسية آمنة وتلبّي المعايير الأمنية، مع مراجعة وصيانة الهياكل والتجهيزات الكهربائية وأنظمة الحماية من الحرائق بشكل دوري، وتنظيم حركة المرور داخل الحرم المدرسي؛ لضمان تنقل الطلاب بأمان بوجود مناطق آمنة لصعود ونزول الحافلات المدرسية وممرّات للمشاة، وتوفير إجراءات الطوارئ من خلال خطط وتفاصيل واضحة في حالات الطوارئ مثل الحرائق والزلازل والحالات الطبية الطارئة.
وأشار إلى أنه يجب على الطلاب والمعلمين والإدارة التدرُّب على هذه الإجراءات بشكل منتظم، والتوعية بأهمية تعزيز التوعية بمسائل السلامة والأمان بين الطلاب والمعلمين والعاملين في المدرسة؛ كتنظيم حملات توعوية وورش عمل ومناقشات حول مواضيع السلامة؛ مثل التنمر والتحرش والتعامل مع الغرباء والمراقبة والإشراف من قبل المعلمين والإدارة في جميع أنحاء المدرسة، ومتابعة السلوك والنشاطات داخل الفصول الدراسية وعلى الممرات وفي الأماكن العامة؛ لضمان سلامة الطلاب والطالبات.
ولفت "الشريف" إلى ضرورة التنسيق مع أولياء الأمور من خلال التواصل والتعاون الفعّال بين المدرسة ومنزل الطالب، بوجوب مشاركة أولياء الأمور في تطبيق وتقييم خطط السلامة وتوعيتهم بالمخاطر المحتملة وكيفية التعامل معها.