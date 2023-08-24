بلقاسم الشريف يحدّد 6 ركائز أساسية لضمان بيئة آمنة للطلاب والطالبات

وأشار إلى أنه يجب على الطلاب والمعلمين والإدارة التدرُّب على هذه الإجراءات بشكل منتظم، والتوعية بأهمية تعزيز التوعية بمسائل السلامة والأمان بين الطلاب والمعلمين والعاملين في المدرسة؛ كتنظيم حملات توعوية وورش عمل ومناقشات حول مواضيع السلامة؛ مثل التنمر والتحرش والتعامل مع الغرباء والمراقبة والإشراف من قبل المعلمين والإدارة في جميع أنحاء المدرسة، ومتابعة السلوك والنشاطات داخل الفصول الدراسية وعلى الممرات وفي الأماكن العامة؛ لضمان سلامة الطلاب والطالبات.