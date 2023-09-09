للمرة الثانية تواليًا.. جناح محمية الإمام تركي بن عبدالله ينال جائزة أجمل منصة في معرض أبو ظبي للصيد

واستعرض جناح الهيئة، أحد أكبر الأجنحة المشاركة في المعرض، الجانب الثقافي والتاريخي للمجتمع المحلي في المحمية كالحرفيين والنحالين، إلى جانب إبراز معالم المحمية التاريخية كبركة العشار، التي تعد إحدى محطات درب زبيدة التاريخي على طريق الحج الكوفي القديم، من خلال عرض مجسم ثلاثي الأبعاد للبركة التي يضم موقعها، وعدد من الآثار المعمارية.