أمانة الرياض تستعد للتعامل استباقيًا مع المخالفات في مواقع الاحتفالات بيوم التأسيس

وركزت الجولات الميدانية على فحص المنتجات الغذائية، والتأكد من مصادرها وصلاحيتها، بالإضافة إلى طرق التخزين والحفظ، وذلك ضمن الخطط الاستباقية التي أعدتها الأمانة للحفاظ على بيئة الرياض آمنة وصحية، استعدادًا ليوم التأسيس.