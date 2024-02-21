أمانة الرياض تستعد للتعامل استباقيًا مع المخالفات في مواقع الاحتفالات بيوم التأسيس

نفّذت أمانة منطقة الرياض جولات رقابية ميدانية على منشآت الأغذية، ضمن جهودها المتواصلة في تعزيز السلامة العامة، ورفع معدلات الامتثال بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للسكان.
وركزت الجولات الميدانية على فحص المنتجات الغذائية، والتأكد من مصادرها وصلاحيتها، بالإضافة إلى طرق التخزين والحفظ، وذلك ضمن الخطط الاستباقية التي أعدتها الأمانة للحفاظ على بيئة الرياض آمنة وصحية، استعدادًا ليوم التأسيس.
وأوضحت أمانة الرياض أن خططها في هذا الجانب تشمل كذلك حصر مجمل المخالفات في مواقع الاحتفالات المجهزة للاحتفاء بيوم التأسيس، والتعامل معها استباقيًا عن طريق فرقها الميدانية.
يشار إلى أن أمانة الرياض جهزت عشرة مواقع في العاصمة، كما أكملت 47 بلدية على مستوى محافظات ومراكز المنطقة استعداداتها للاحتفاء بيوم التأسيس، بفعاليات وأنشطة متعددة تعكس طبيعة المناسبة وما مرت به المملكة من تقدم وتطور طوال مسيرتها.