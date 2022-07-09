النائب العام يقف على أعمال النيابة العامة في مشعرَيْ عرفات ومزدلفة

أوضح معالي النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، نجاح أعمال الحج في مشعرَيْ عرفات ومزدلفة، وذلك من خلال وقوفه الشخصي على هذه الأعمال عبر المتابعة المرئية مع نيابات أعمال الحج، التي باشرت أعمالها الميدانية الجزائية دون تسجيل أية قضايا مؤثرة على سكينة وروحانية حجاج بيت الله، وفقًا لما رفعته لجنة الحج النيابية ضمن التقرير اليومي المرفوع لمعاليه.