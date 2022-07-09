النائب العام يقف على أعمال النيابة العامة في مشعرَيْ عرفات ومزدلفة
أوضح معالي النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، نجاح أعمال الحج في مشعرَيْ عرفات ومزدلفة، وذلك من خلال وقوفه الشخصي على هذه الأعمال عبر المتابعة المرئية مع نيابات أعمال الحج، التي باشرت أعمالها الميدانية الجزائية دون تسجيل أية قضايا مؤثرة على سكينة وروحانية حجاج بيت الله، وفقًا لما رفعته لجنة الحج النيابية ضمن التقرير اليومي المرفوع لمعاليه.
ونوه معاليه بالخطط الأمنية والعدلية التي أعدتها نيابات أعمال الحج بالشراكة مع الجهات المختصة لمعالجة القضايا الجنائية المرتكبة داخل المشاعر، أو الحرم المكي الشريف، مشيدًا في الوقت ذاته بالجهود المبذولة من منسوبي نيابات أعمال الحج وزملائهم من القطاعات الحكومية الأخرى في الخدمات المقدَّمة للحجاج، والرعاية الخاصة التي يحظون بها.
وحثَّ معاليه على مواصلة العمل على مدار الساعة، والحرص على رعاية الحقوق، وتفعيل الضمانات المقررة نظامًا، ورعاية المصالح العامة، ولاسيما مصلحة الأماكن المقدسة وقاصديها من الحجاج.
الجدير بالذكر أن النيابة العامة تشارك بثماني نيابات مختصة في مشعر عرفات، وثلاث نيابات مختصة في مشعر مزدلفة، تباشر إجراءاتها بالاختصاصات القضائية النيابية كافة: التحقيق، والادعاء العام، واستئناف الأحكام، والرقابة والتفتيش على السجون وأماكن التوقيف، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
وشاركت النيابة أيضًا بمركبات تحقيق خاصة بمركز الاتصال والعمليات النيابي مهيَّأة بتقنيات متطورة لانتقال ومعاينة مسارح الجريمة -لا قدر الله-.
يُذكر أن أعضاء النيابة العامة المباشرين لمهمة الحج تلقوا تدريبًا خاصًّا في إجراءات القضايا الجزائية المتصلة بالحج، وتم تزويدهم بحقيبة قانونية إجرائية خاصة، تتعلق بتلك القضايا، ونماذج تحقيق إلكترونية، تُسهِّل عليهم إجراءاتهم النيابية التي يباشرونها في مهمة الحج.