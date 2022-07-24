"الرشيد" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيساً تنفيذياً للهيئة الملكية لمكة والمشاعر

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة -حفظه الله-، على تعيين المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد رئيساً تنفيذياً للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
ورفع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله – على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه رئيساً تنفيذياً للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وأعرب "الرشيد" عن فخره واعتزازه بالثقة الملكية الغالية، داعياً الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، كما تقدم بجزيل الشكر لوزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على دعمه وتمكينه طول فترة عمله كمحافظ للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت".
وقاد الرشيد، تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، للمساهمة في سد الفجوة التمويلية الإقراضية والرأسمالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع أفضل البنوك العالمية المختصة في تمويل هذا النوع من المنشآت ذات المخاطر العالية، وسيبدأ البنك أعماله التشغيلية خلال العام الحالي 2022 تحت مظلة وإشراف صندوق التنمية الوطني، فيما شكلت 3 مبادرات نوعية صممتها "منشآت" النواة الأساسية للبنك، وهي: مبادرة الإقراض غير المباشر برأسمال 1.6 مليار ريال، وتأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء برأسمال 2.8 مليار ريال، ورفع رأس مال برنامج "كفالة" إلى 1.6 مليار ريال.
كما شغل قبل ذلك منصب الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض وعمل على قيادة الخصخصة والتحول المؤسسي لكامل خدمات الشركة، وقيادة التحول المؤسسي للأفراد والقطاع، وتفعيل كافة التقنيات اللازمة للعمليات التشغيلية والتحولية، وشغل أيضاً منصب المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، حيث أشرف على إدارة وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع ساهمت في التنمية الصناعية بالمملكة، وقد حققت "مدن"، خلال قيادته نقلة كبيرة بزيادة إجمالي الأراضي الصناعية المطورة إلى أكثر من الضعف، شملت توحيد كود البناء واستكمال الخدمات للبنية التحتية، وتطوير اللوائح فيها وتفعيل دور القطاع الخاص.
ويحمل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كليةIMD للأعمال في سويسرا، وشهادة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر وتقنية المعلومات من جامعة الملك سعود، إضافة إلى عدد من الشهادات التخصصية والقيادية من هارفارد، MIT، IMD .