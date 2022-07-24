"الرشيد" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيساً تنفيذياً للهيئة الملكية لمكة والمشاعر

كما شغل قبل ذلك منصب الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض وعمل على قيادة الخصخصة والتحول المؤسسي لكامل خدمات الشركة، وقيادة التحول المؤسسي للأفراد والقطاع، وتفعيل كافة التقنيات اللازمة للعمليات التشغيلية والتحولية، وشغل أيضاً منصب المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، حيث أشرف على إدارة وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع ساهمت في التنمية الصناعية بالمملكة، وقد حققت "مدن"، خلال قيادته نقلة كبيرة بزيادة إجمالي الأراضي الصناعية المطورة إلى أكثر من الضعف، شملت توحيد كود البناء واستكمال الخدمات للبنية التحتية، وتطوير اللوائح فيها وتفعيل دور القطاع الخاص.