"التعاون الإسلامي" تهنئ الملك تشارلز بتوليه عرش مملكة بريطانيا

وعبر "طه" عن ثقته بأن المملكة المتحدة ستواصل في عهد الملك تشارلز الثالث تقدمها وازدهارها، مشيرًا إلى أن المملكة المتحدة احتضنت العديد من الثقافات والأديان، مثمنًا ما عبّر عنه الملك تشارلز الثالث بأبلغ العبارات عن دور الإسلام في المملكة المتحدة والعالم الحديث.