"اجدان" ترسم ملامح المستقبل العقاري في "سيتي سكيب الرياض 2025" برعايةٍ ماسيةٍ للعام الثاني

وفي تعليقٍ له على مشاركة "اجدان" في معرض "سيتي سكيب"، قال المهندس محمد عبد المحسن العتيبي، الرئيس التنفيذي لشركة اجدان:

"في اجدان، لا نقتصر على بناء المشاريع والوحدات العقارية، بل نحرص على تطوير مجتمعاتٍ نابضةٍ بالحياة، تعكس أسلوب حياةٍ متجددًا ومستدامًا. وتأتي مشاركتنا في معرض "سيتي سكيب" للمرة الثانية تأكيدًا على التزامنا بتحويل الرؤى إلى واقعٍ ملموس، من خلال تقديم تجارب معيشيةٍ استثنائية، وحلولٍ مبتكرةٍ تُسهم في رفع مستوى جودة الحياة، وتُعزِّز الاستثمار العقاري في المملكة."