"اجدان" ترسم ملامح المستقبل العقاري في "سيتي سكيب الرياض 2025" برعايةٍ ماسيةٍ للعام الثاني

في مشهدٍ عقاريٍّ ينتظره الجميع، تشارك شركة "اجدان للتطوير العقاري" للمرة الثانية على التوالي كراعٍ ماسيٍّ في الحدث الأضخم بالقطاع العقاري على مستوى المملكة والمنطقة "سيتي سكيب جلوبال الرياض 2025"، والذي يُقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (ملهم) خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر.
ومن خلال جناحها المميَّز رقم H1.B50، تستعرض "اجدان" محفظتها المتنوِّعة من المشاريع السكنية والتجارية والفندقية، وتكشف عن إطلاقاتٍ عقاريةٍ حصريةٍ تعكس رؤيتها الطموحة في تطوير وجهات ومجتمعات عصرية مستدامة، تتناغم مع أهداف رؤية المملكة 2030.
كما سيشارك قادة "اجدان" في عددٍ من الجلسات الحوارية المتخصِّصة ضمن فعاليات المعرض؛ لمناقشة رؤى متكاملة تعكس مفاهيم حديثة للمستقبل العمراني في المملكة، مستعرضين خبراتهم ورؤيتهم في تطوير وجهاتٍ حضريةٍ متميِّزة.
في هذا الحدث، تستعرض "اجدان" مجموعةً من المنتجات السكنية المتميِّزة والفاخرة في الرياض، والمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية، أبرزها تحت "رسين وداره"، التي تُقدِّم نموذجًا عصريًّا لحياةٍ متكاملة، إلى جانب العديد من الوجهات النوعية متعددة الاستخدام، كمشروع "انفنيتي" الذي يُقدِّم تجربةً سكنيةً استثنائيةً تجمع بين الشقق السكنية الفاخرة والمراكز التجارية، والخدمات الذكية، في تجربةٍ معيشيةٍ متكاملةٍ بإطلالةٍ بحريةٍ على كورنيش الخُبَر.
ولأول مرة، تكشف الشركة الستار عن مشاريع أيقونية جديدة تُمثِّل قفزةً نوعيةً في عالم التطوير العقاري؛ حيث تمتزج الحداثة بالرفاهية، ويُعاد تعريف مفهوم السكن والاستثمار من خلال تصاميم راقية، وخدماتٍ ذكيةٍ تلبّي تطلُّعات المستثمرين والسكان على حدٍّ سواء.
يُتيح جناح "اجدان" للزوَّار فرصة استكشاف أكثر من 2,600 وحدة سكنية مطروحة للتملُّك والاستثمار، من أصل 9,000 وحدةٍ سكنيةٍ تقوم "اجدان" بتطويرها، في خُطوةٍ تعكس قدرة الشركة على تقديم مشاريع مستدامة ومتميِّزة في مختلف مناطق المملكة. كما تسعى "اجدان"، من خلال مشاركتها، إلى تعزيز حضورها في السوق العقارية، عبر شراكاتٍ إستراتيجية، وفرصٍ استثماريةٍ نوعية، تُسهم في جذب الاستثمارات، وتنويع الاقتصاد، وترسِّخ مكانتها كمطوِّر رائد للابتكار والاستثمار العقاري، وجودة الحياة.
وفي تعليقٍ له على مشاركة "اجدان" في معرض "سيتي سكيب"، قال المهندس محمد عبد المحسن العتيبي، الرئيس التنفيذي لشركة اجدان:
"في اجدان، لا نقتصر على بناء المشاريع والوحدات العقارية، بل نحرص على تطوير مجتمعاتٍ نابضةٍ بالحياة، تعكس أسلوب حياةٍ متجددًا ومستدامًا. وتأتي مشاركتنا في معرض "سيتي سكيب" للمرة الثانية تأكيدًا على التزامنا بتحويل الرؤى إلى واقعٍ ملموس، من خلال تقديم تجارب معيشيةٍ استثنائية، وحلولٍ مبتكرةٍ تُسهم في رفع مستوى جودة الحياة، وتُعزِّز الاستثمار العقاري في المملكة."
وأضاف: "نحن نعمل على خلق فُرصٍ نوعيةٍ تدعَم نمو القطاع العقاري، وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما نحرص على تعزيز الشراكات الإستراتيجية، وفتح آفاقٍ جديدةٍ للتعاون مع قادة ومستثمري القطاع، بما يُسهم في تحسين جودة الحياة، وتقديم قيمةٍ مستدامةٍ للعملاء والمستثمرين.
منذ انطلاقتها في مدينة الخُبَر عام 2016، أثبتت "اجدان" ريادتها في تطوير مشاريع متعددة الاستخدامات تجمع بين السكن الفاخر، والضيافة، والترفيه والمطاعم والمقاهي، مع تركيزٍ دائمٍ على الابتكار في التصميم. وقد حصدت الشركة جوائز دولية مرموقة، خلال العام الماضي؛ لتؤكد مكانتها كمطوِّرٍ عقاريٍّ يُعيد تشكيل المشهد العمراني في المملكة.
وتدعو "اجدان للتطوير العقاري" جميع المهتمين بقطاع العقار إلى زيارة جناحها في المعرض؛ لاكتشاف الفرص الاستثمارية، والمجتمعات السكنية التي تُقدِّم حياةً واعدةً ومتوازنة.
📞 للاستفسارات: 920000658
🌐 الموقع الإلكتروني: ajdan.com