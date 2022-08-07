آخرها سيارة عالقة برمال القصيم.. قصص مأساوية لأشخاص تم إنقاذهم من الموت بالصحراء

ووثّق مقطع فيديو تم تداوله لحظة وصول فريق تطوعي لإنقاذ المقيم السوداني، بعد أن مر عليه يومان عالقًا في الصحراء؛ حيث كان قد شارف على الموت؛ إذ سلك طريقًا صحراويًّا قادمًا من الرياض لإيصال شحنة أعلاف لرابغ، فقطع 50 كيلو في الصحراء حتى غاصت مركبته، ونفدت مؤونته من الماء، قبل تدخل فريق "برق" وإسعافه؛ في موقف وجد ترحيبًا واسعًا، عكَس خيرية وإنسانية السعوديين، والجهود التي يقوم بها المتطوعون بشتى المجالات، وخاصة الذين يباشرون حالات الفقدان بالصحارى الموحشة.