تعزيزًا لحضور الهوية الوطنية عالميًا.. ظهور لافت للفنون التقليديّة السعوديّة في باريس

وتكمن أهمية المشاركة ضمن هذا المُلتقى في كونه المحطة الختامية التي تسبق نتائج التصويت المُنتظر بين عديد من الوجهات الدولية التي تسعى للفوز باستضافة الحدث العالمي الضخم "معرض إكسبو الدولي"، ويعد الفوز بتنظيم هذا المعرض الدولي فرصة مهمة لتشارك المملكة العربية السعوديّة خُططها المُستقبلية الواعدة مع العالم، ولتظهر جهود رؤية السعودية الطموحة 2030 مُكتملة بالتزامن مع إقامة المعرض.