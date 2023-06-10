أكثر من 18 ألف حاج تلقوا الخدمات الطبية في المدينة المنورة

وبيّنت أن 16101 حاج تلقوا خدمات الرعاية الصحية في المراكز الصحية الموسمية المجاورة للمسجد النبوي ومحيط المنطقة المركزية؛ في حين استقبلت أقسام الطوارئ في المستشفيات 2188 مراجعًا من ضيوف الرحمن منذ مطلع شهر ذي القعدة الجاري، كما أجريت أربع عمليات قلب مفتوح. واستدعت الحالة الصحية لـ36 حاجًّا من عدة جنسيات، إجراء عمليات قسطرة قلبية لهم؛ توزعت بين عمليات علاجية وتشخيصية، إضافة إلى 21 عملية جراحية أخرى أجريت لعدد من ضيوف الرحمن، و20 جلسة لغسيل الكلى.