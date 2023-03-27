أمانة محافظة حفر الباطن تطلق حملتها الصحيّة لشهر رمضان المبارك

أطلقت أمانة محافظة حفر الباطن حملتها الصحيّة لشهر رمضان المبارك وذلك بمضاعفة جهودها وتكثيف أعمالها الرقابية الصحية على متاجر المواد الغذائية والمطاعم والمخابز ومحال بيع الحلويات والملاحم ومتابعة نشاطها، لضمان سلامة المعروضات والالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية، والتأكد من سريان الشهادات الصحية للعاملين مع توفر النظافة الشخصية لهم.
وأقرّت الأمانة خطّتها الرقابيّة الموسمية لشهر الخير والتي تضمّنت جميع الأقسام الإشرافية والرقابية والفروع، مشيرةً إلى أنه جرى تجهيز فرق عمل صباحية ومسائية للرقابة الصحية ومتابعة أعمال النظافة والخدمات والإشراف على الأسواق والساحات المخصصة والمتابعة في تلك المواقع بشكل مباشر ودائم، وذلك على فترتين للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وتكثيف عمليات النظافة العامة بالأسواق والمرافق التي يزداد بها الارتياد خلال شهر رمضان المبارك لتعزيز الامتثال بالاشتراطات الصحية ورصد المخالفات وتطبيق اللائحة الجزائية بحق المخالفين، بالإضافة إلى تكثيف عمليات الرقابة على المسطحات الخضراء والمتنزهات والحدائق لتوفير سبل الراحة والإمكانات والخدمات للمواطنين والمقيمين.
ودعت "الأمانة" الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات على الرقم الموحد للبلاغات 940، وسوف يتم العمل على إنهاء ملاحظاتهم والعمل عليها، مؤكدًا أن هذه الجهود المكثفة تأتي استمرارًا لعمل المختصين وللعمل به خلال شهر رمضان المبارك، تماشيًا مع الخطة الاستراتيجية للأمانة.