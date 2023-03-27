أمانة محافظة حفر الباطن تطلق حملتها الصحيّة لشهر رمضان المبارك

ودعت "الأمانة" الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات على الرقم الموحد للبلاغات 940، وسوف يتم العمل على إنهاء ملاحظاتهم والعمل عليها، مؤكدًا أن هذه الجهود المكثفة تأتي استمرارًا لعمل المختصين وللعمل به خلال شهر رمضان المبارك، تماشيًا مع الخطة الاستراتيجية للأمانة.