بعد نقلهن من مدرستهن.. أرض تحيي أحلام طالبات 10 قرى بـ"عارضة جازان"

وكانت "سبق" نشرت تقريرًا في ديسمبر من العام 2022 ناشد من خلاله سكان أكثر من 10 قرى بالجوة، وزارة التعليم النظر في قرار نقل بناتهم من مجمع حكومي يتوسط هذه القرى، إلى مدرسة أخرى بمبنى مستأجر، وصفوها بالبعيدة؛ لافتين إلى أن بعض الطالبات يقطعن مسافة لا تقل عن 20 كيلومترًا في رحلة تحفها المخاطر؛ كونها مناطق قروية، وتكثر فيها الأودية والطرق الزراعية، ويزداد الخطر عند التقلبات الجوية، خصوصًا عند هطول الأمطار.