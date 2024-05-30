بين أكثر من 130 جهة.. "كفاءة الإنفاق" تحصد جائزة "أفضل برنامج قيادي تنفيذي"

وقالت: "هذا التكريم يتسق مع استراتيجية الهيئة الهادفة إلى بناء منظمة عالية الأداء، ومع استراتيجية أكاديمية هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وبرنامج تطوير القادة؛ المُنسدلة من المستهدفات الاستراتيجية لبرنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية المملكة 2030 لدعم وتمكين القيادات التنفيذية لقيادة فرق العمل وتحقيق هذه المستهدفات، التي تمكّن الموظف من التطور المهني من خلال بيئة عمل جاذبة، معتمدة في ذلك على جذب ورعاية المواهب من أجل مستقبل مزدهر".