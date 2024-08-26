"جيني" يكشف عن خطة استراتيجية لخلق آلاف الفرص الوظيفية للسعوديين في قطاع نقل الركاب

كما تعهد "جيني" بتغيير التصورات العامة حول مهنة نقل الركاب؛ من خلال تسليط الضوء على شهادات شركائها السعوديين المتميزين، وقد عبّر ثامر حافظ، أحد شركاء جيني -بفخر- عن اعتزازه بمهنته قائلًا: "من خلال قيادتي، أمثل بلدي، وعندما أنقل السياح أكون غالبًا أول سعودي يلتقون به، وهذه مسؤولية أتعامل معها بجدية لأنها تتيح لي أن أكون سفيرًا لوطني".