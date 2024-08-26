"جيني" يكشف عن خطة استراتيجية لخلق آلاف الفرص الوظيفية للسعوديين في قطاع نقل الركاب

أعلن تطبيق جيني، الرائد في مجال نقل الركاب في المملكة العربية السعودية، عن إطلاق خطة استراتيجية تهدف إلى خلق آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين السعوديين في مجال القيادة، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030؛ حيث تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز العمالة الوطنية ودعم أهداف السعودة في المملكة.
وفي إطار هذه الخطة، ستتعاون "جيني" مع الهيئة العامة للنقل؛ لتقديم حوافز لا مثيل لها للمواطنين السعوديين، تشمل معدلات عمولة منخفضة ومكافآت مستمرة ودفعات فورية؛ حيث تم تصميم هذه الحوافز لتشجيع المزيد من السعوديين على الانضمام إلى قطاع نقل الركاب، وتعزيز استقلالهم الاقتصادي، والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة.
ووفقًا لدراسة شاملة أجراها شريك جيني، "ممكن"، أظهر أكثر من نصف مليون سعودي رغبتهم في دخول قطاع نقل الركاب، ومع ذلك يواجه العديد منهم تحديات مثل عدم مطابقة مركباتهم لمعايير الهيئة العامة للنقل، أو عدم امتلاكهم لمركبة شخصية.
واستجابةً لهذه التحديات، أطلق "ممكن" تطبيقًا مبتكرًا يوفر مركبات مجهزة بالكامل ومطابقة للمعايير، ويسهّل عملية التسجيل للسعوديين، ويهدف هذا الحل إلى إزالة العقبات، وتسريع دخول السعوديين إلى قطاع نقل الركاب.
كما تعهد "جيني" بتغيير التصورات العامة حول مهنة نقل الركاب؛ من خلال تسليط الضوء على شهادات شركائها السعوديين المتميزين، وقد عبّر ثامر حافظ، أحد شركاء جيني -بفخر- عن اعتزازه بمهنته قائلًا: "من خلال قيادتي، أمثل بلدي، وعندما أنقل السياح أكون غالبًا أول سعودي يلتقون به، وهذه مسؤولية أتعامل معها بجدية لأنها تتيح لي أن أكون سفيرًا لوطني".
وفي تعليقه على هذه المبادرة، قال حماد احتشام الرئيس التنفيذي لجيني: "نسعى لتمكين المواطنين السعوديين من خلال تزويدهم بالأدوات والفرص التي يحتاجونها للنجاح في الاقتصاد الديناميكي الحالي، ونحن لا نقدم وظائف فحسب، بل نوفر مسارًا نحو الازدهار والفخر لآلاف السعوديين، وإننا في جيني ملتزمون بالريادة في التحول الاقتصادي للمملكة العربية السعودية وفقًا لرؤية 2030".
وتؤكد هذه المبادرة على التزام جيني برؤية السعودية 2030 ودعم رحلة المملكة نحو اقتصاد مزدهر ومتنوع؛ وذلك من خلال تمكين المواطنين السعوديين وتحسين سبل معيشتهم عبر شراكات استراتيجية وحلول مبتكرة.