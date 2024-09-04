تُنذر بكارثة بيئية.. مياه الأمطار تحاصر منازل السكان في مخطط الشرائع 15 بمكة

وأكد السكان أنهم رفعوا العديد من الشكاوى منذ سنوات ولكن دون جدوى؛ لافتين إلى أن معاناتهم تكمن في تجمع مياه الأمطار أمام منازلهم؛ مما يتسبب في صعوبة دخولهم وخروجهم من وإلى المنازل؛ فضلًا عن تجمع البعوض والحشرات، وتشكل خطرًا صحيًّا وبيئيًّا، ما لم يتم حل المشكلة على وجه السرعة.