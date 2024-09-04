تُنذر بكارثة بيئية.. مياه الأمطار تحاصر منازل السكان في مخطط الشرائع 15 بمكة

ناشد عدد من سكان مخطط الشرائع 15 بمكة المكرمة، الجهات المختصة -وعلى رأسها أمانة العاصمة المقدسة- ضرورة حل مشكلة تجمع مياه الأمطار أمام منازلهم بشكل دائم عند هطول الأمطار وجريان السيول.
وأكد السكان أنهم رفعوا العديد من الشكاوى منذ سنوات ولكن دون جدوى؛ لافتين إلى أن معاناتهم تكمن في تجمع مياه الأمطار أمام منازلهم؛ مما يتسبب في صعوبة دخولهم وخروجهم من وإلى المنازل؛ فضلًا عن تجمع البعوض والحشرات، وتشكل خطرًا صحيًّا وبيئيًّا، ما لم يتم حل المشكلة على وجه السرعة.
وطلبوا من أمانة العاصمة المقدسة والجهات ذات العلاقة، في شكوى تَلَقّتها "سبق"، الوقوف على معاناتهم من تلك المستنقعات والبرك المائية الملوثة وعمل تصريف مياه الأمطار في المخطط بشكل عاجل.