قاصدو المسجد الحرام يشيدون بجهود قيادة المملكة في العناية بالقرآن وتكريم حفظته

شهدت قاعة استماع التصفيات النهائية بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره بدورتها الـ44، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حضور جمعٍ كبيرٍ من رواد المسجد الحرام من المصلين والمعتمرين والمشاركين والمرافقين في أجواء إيمانية تتعالى فيها الأصوات المتقنة لكتاب الله الكريم، مشيدين بجهود قيادة المملكة في الاهتمام والعناية بالقرآن الكريم وتكريم حفظته من خلال إقامة المسابقات القرآنية.