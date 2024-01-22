"السالم": القطاع العقاري جزء أساسي من رؤية ملكية الجبيل وينبع للتنمية المستدامة

وأوضح خلال مشاركته في جلسة بعنوان "المزيج المثالي.. التكامل العقاري والصناعي"، ضمن أعمال منتدى مستقبل العقار، أن الهيئة الملكية تقوم بإدارة شاملة سواء في التعليم أو الصحة والنظافة والتشجير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتدير أربع مدن صناعية في الجبيل، وينبع، ورأس الخير، وجيزان، بمساحات تتجاوز الـ2000 كيلو متر مربع، كما تستعين ببيوت الخبرة في بناء وتخطيط المدن والبنى التحتية متكاملة بتقنيات متقدمة.