تتزين بـ١٥٠ نباتًا وتَحُفها الكثبان.. شاهد من الزلفي: حملة لتنظيف "روضة السبلة"

جاء ذلك تزامنًا مع تزين الروضة بالربيع والنباتات البرية، وتوافد المتنزهين عليها من كل مكان؛ حيث اكتست الروضة بالزهور والورد، مشكّلة لوحات طبيعية خلابة، وسط الاهتمام بحمايتها من دخول المركبات والحيوانات؛ إذ ضربت الروضة موعدًا مميزًا ومنظرًا جماليًّا مع الخضرة المحفوفة بالكثبان الرملية التي جمعت بين روعة الروض الفواحة وجمال الكثبان الرملية.