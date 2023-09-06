أمانة جدة تعلن إغلاق جزء من طريق المدينة.. ابتداءً من الغد وحتى صباح الجمعة

ودعت قائدي المركبات إلى استخدام الطرق البديلة، حيث يستخدم المتجه إلى الشمال طريق الخدمة المؤدي إلى شارع قريش، بينما يستخدم المتجه إلى الجنوب طريق الخدمة المؤدي إلى شارع عمر عبدالجبار، ويمكن استخدام التحويلة المرورية قبل وبعد المشروع.