ليلة "صيتة" في كرنفالها "الثاني عشر".. تخليد للأثر ودعم لأصحاب العقول النيّرة ورواد العمل الاجتماعي

في عام 2012م، تأسست جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز، تخليدًا لذكرى الراحلة – رحمها الله – واستمرارًا لنهجها الإنساني الذي عُرِفت به؛ حتى أصبحت تُعرف بـ"أم الجود"، و"أم المساكين"، حيث تحظى "الجائزة" في كل عام بالتنوّع في مبادراتها وبرامجها ومختلف مساراتها، حتى أصبحت نافذة من نوافذ العمل الاجتماعي الذي يُسلط الضوء على الإنجازات البارزة التي تعكس روح المجتمع السعودي المتكاتف، وتأتي امتدادًا للنهج المبارك والمتين من قادة بلادنا، بدءًا من عهد المؤسس "الملك عبدالعزيز" وصولاً لهذا العهد الميمون خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين – حفظهما الله – حيث دعموا العمل الاجتماعي وشجّعوا عليه، بل كان ذلك جزءًا مهمًا وركيزة من ركائز رؤيتنا الطموحة 2030م.