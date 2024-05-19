"تنمية الموارد البشرية" يطلق "التدريب التعاوني" لتزويد الكوادر الوطنية بخبرات مهنية

ودعا الصندوق منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية وشبة الحكومية، للدخول على الخدمات الإلكترونية في موقع الصندوق عبر الرابط: HRDF.org.sa ونشر جميع إعلاناتهم التدريبية في الصفحة الخاصة بمنتج "التدريب التعاوني", مبينًا أن المنتج يعمل على تحقيق المواءمة وتنسيق الجهود بين الجهات المقدمة لفرص التدريب التعاوني، والطلاب الدارسين في مراحل الدبلوم والبكالوريوس ممن لديهم تدريب تعاوني، حيث تحقق مواءمة رقمية سلسلة شاملة وفاعلة، وتتيح إمكانية إنشاء ملفات تعريفية بالجهة أو المنشأة، وطرح قائمة بالإعلانات التدريبية، وإدارة الطلبات، والتواصل بين المنشآت والطلاب، إلى جانب جدولة مقابلات التدريب، واستكمال جميع أنشطة التدريب بما فيها تسجيل حضور المتدربين وكذلك إصدار شهادات إكمال فترة التدريب.