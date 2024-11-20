36 و7 ْمئوية.. القنفذة تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة، اليوم الأربعاء، على معظم المناطق.
وسجّلت القنفذة أعلى درجة حرارة 36 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 7 درجات فقط.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 34 ْمئوية في مكة المكرّمة والدمام، و33 درجة في جدة وجازان والأحساء.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة بـ7 ْمئوية، والقريات 9 درجات، وتبوك 10 درجات، وكل من عرعر وسكاكا 11 ْمئوية.
وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى- إلى أن الفرصة لا تزال مهيَّأةً لتكوُّن السُّحب الرعديّة المُمطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، ولا يُستبعَد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق، كذلك على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.
في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لهطول أمطارٍ خفيفة على أجزاءٍ من منطقتَي الجوف والحدود الشمالية.
كما تنشط الرياح السطحية تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة؛ خاصة الساحلية منها، كذلك على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.