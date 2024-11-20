36 و7 ْمئوية.. القنفذة تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم والسودة الأدنى

وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى- إلى أن الفرصة لا تزال مهيَّأةً لتكوُّن السُّحب الرعديّة المُمطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، ولا يُستبعَد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق، كذلك على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.