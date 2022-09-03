"هينامنور" يقترب.. السفارة في سيئول تهيب بالسعوديين هناك: توخوا الحيطة والحذر

وكانت قد أعلنت هيئة الأرصاد في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، أن من المتوقع أن يصل الإعصار هينامنور إلى اليابسة قريباً من مدينة بوسان في وقتٍ لاحقٍ هذا الأسبوع.