هيئة تطوير محمية الإمام تركي تستعرض مشروعين لحماية نقاء البيئة الطبيعية وتحقيق الاستدامة

استعرضت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية مشروعين من المشاريع الأساسية التي تقوم بتنفيذها لحماية نقاء البيئة الطبيعية وتحقيق الاستدامة، وذلك خلال مشاركتها في معرض مبادرة السعودية الخضراء الذي أقيم تحت شعار "من الطموح إلى العمل".

وتفصيلاً؛ تم عرض بيانات علمية دقيقة ونماذج فعلية تؤكد تقدم مشاريع التشجير وتنمية الغطاء النباتي بنطاق المحمية، وتقديم لمحات لزوار المعرض حول البرنامج الأضخم للحماية والرصد البيئي في المملكة العربية السعودية. وأكدت الهيئة على اعتزازها بدور المحمية الفعّال في إطار الأهداف إستراتيجية لمجلس المحميات الملكية والتي تشمل العمل على حماية التنوع الأحيائي والغطاء النباتي وتحقيق الأهداف الطموحة لمبادرة السعودية الخضراء وقد باتت نموذجاً رائداً إقليمياً وعالمياً في تطوير آفاق العمل البيئي والمناخي.