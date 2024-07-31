الرياض.. مصادرة أكثر من ألف رتبة وشعارات عسكرية و150 بدلة عسكرية مخالفة

صادرت اللجنة الأمنية لمراقبة محال بيع وخياطة الملابس العسكرية بإمارة منطقة الرياض مساء أمس، أكثرَ من ألف رتبة وشعارات عسكرية و150 بدلة عسكرية مخالفة لأنظمة بيع وخياطة الملابس العسكرية، إلى جانب إغلاق 3 محال مخالفة تعمل في خياطة الملابس العسكرية بدون ترخيص، ومصادرة ماكينة تطريز تُستخدم في تطريز الرتب والشعارات العسكرية المخالفة للأنظمة.