الرياض.. مصادرة أكثر من ألف رتبة وشعارات عسكرية و150 بدلة عسكرية مخالفة

صادرت اللجنة الأمنية لمراقبة محال بيع وخياطة الملابس العسكرية بإمارة منطقة الرياض مساء أمس، أكثرَ من ألف رتبة وشعارات عسكرية و150 بدلة عسكرية مخالفة لأنظمة بيع وخياطة الملابس العسكرية، إلى جانب إغلاق 3 محال مخالفة تعمل في خياطة الملابس العسكرية بدون ترخيص، ومصادرة ماكينة تطريز تُستخدم في تطريز الرتب والشعارات العسكرية المخالفة للأنظمة.
جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية بشكل مستمر بناءً على توجيهات ومتابعة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
يُذكر أن الجولة التفتيشية نُفّذت بمشاركة وزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، وشرطة منطقة الرياض، وجوازات المنطقة، وأمانة المنطقة، ومكتب العمل بمنطقة الرياض.