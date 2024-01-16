بدءًا من اليوم.. الإفصاح عن مصاريف "السكن" شرط للشراء من شركات الدفع الآجل

وأخذت مبادئ التمويل المسؤول للأفراد على أن يتم الأخذ في الاعتبار تباين المصاريف الأساسية بناءً على عوامل متعددة مثل مستويات الدخل، وعدد المعالين، ومحل الإقامة، وما إذا كان العميل مالكًا لمنزله أو مستأجرًا له، أو غير ذلك على أن يقوم الممول بوضع قواعد ملائمة وفق أفضل الممارسات لتطبيق عوامل شاملة على الفئات المختلفة للعملاء.