برامج "جودة الحياة" تقفز بمركز المملكة كنقطة جذب للفعاليات الرياضية العالمية

وفي خطوة جديدة للمملكة على طريق السياحة العالمية أنُشئت بمحافظة جدة "منطقة مارينا اليخوت"، التي تعد أول مارينا سياحية بحرية في المملكة وتقع على الواجهة البحرية في مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر، ووفرت خيارات متنوعة لزوار وأهالي المدينة، عبر نادي اليخوت وشملت العديد من المطاعم والمقاهي المتنوعة، كأحد أكثر المناطق الجاذبة، كما تضم المنطقة نادي اليخوت بمرسى للسفن يصل ارتفاعه إلى 135 مترًا، ويتسع لأكثر من 100 يخت، إضافة لشاطئ حصري لأعضاء نادي جدة لليخوت، في حين يضفي المشروع الذي يقع على مساحة 112 ألف متر مربع، رؤية وهندسة جمالية على امتداد الواجهة البحرية بجدة، روعي في تصميمه استيعاب اليخوت الضخمة بأطوال تتجاوز 120 مترًا، ضمن بيئة عالمية المستوى.