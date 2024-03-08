جزيرة الإعلام بحلبة كورنيش جدة تجمع 237 إعلاميًا من 41 دولة لنقل أحداث الفورمولا1

وتتألف جزيرة الإعلام من أربع مناطق على شكل (مخيمات)، تضم الأولى مكاناً خاصاً بإقامة المؤتمرات الصحفية للسائقين والشركات، والثانية للصحفيين وصناع "البودكاست"، فيما يعمل المصورون في الخيمة الثالثة، أما الخيمة الأخيرة فتقدم فيها الوجبات الخاصة لفرق الإعلام العاملة في فورمولا1، كما توجد في الجزيرة مكاتب للموظفين، وقاعة للاجتماعات، وجلسات داخلية للإعلاميين، تمتاز بإطلالة رائعة، إلى جانب شاشات تلفزيونية عملاقة تمكّن الإعلاميين من متابعة السباق والفعاليات المصاحبة بشكل مباشر.