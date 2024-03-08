جزيرة الإعلام بحلبة كورنيش جدة تجمع 237 إعلاميًا من 41 دولة لنقل أحداث الفورمولا1

تعدّ جزيرة الإعلام في حلبة كورنيش جدة العين الأولى لسباقات الفورمولا1، ففي جزيرة الإعلام بحلبة كورنيش جدة، تظهر جميع التفاصيل والأخبار والصور والأحداث إلى العالم الأجمع، في مكانٍ مثاليٍ لجميع الإعلاميين القادمين لتغطية أحداث سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1، والفعاليات المصاحبة له، وبلغ عدد الإعلاميين المعتمدين هذا العام 237 إعلاميًّا يمثّلون 41 جنسية.
وتتألف جزيرة الإعلام من أربع مناطق على شكل (مخيمات)، تضم الأولى مكاناً خاصاً بإقامة المؤتمرات الصحفية للسائقين والشركات، والثانية للصحفيين وصناع "البودكاست"، فيما يعمل المصورون في الخيمة الثالثة، أما الخيمة الأخيرة فتقدم فيها الوجبات الخاصة لفرق الإعلام العاملة في فورمولا1، كما توجد في الجزيرة مكاتب للموظفين، وقاعة للاجتماعات، وجلسات داخلية للإعلاميين، تمتاز بإطلالة رائعة، إلى جانب شاشات تلفزيونية عملاقة تمكّن الإعلاميين من متابعة السباق والفعاليات المصاحبة بشكل مباشر.
وتتميز جزيرة الإعلام بإطلالةٍ رائعة على كورنيش جدة، وجلساتٍ خارجية فاخرة، تمنح الإعلاميين تجربةً مختلفة ونقية، إلى جانب أن الجزيرة تتواءم مع الرؤى في تعزيز جودة الحياة والاستدامة، من خلال وجودِ المساحات الخضراء، والتي تم اختيارها بعناية؛ لتسهم في تقليل عملية الري، والحد من التأثير الحراري؛ مما سيكون طريقًا إلى إبطاء معدل التلوث الهوائي.
وتعد جزيرة الإعلام جزءًا مثاليًا من حلبة كورنيش جدة، توفّر خدماتٍ أخرى للإعلاميين، من خلال نقل المصورين إلى الأماكن المخصصة لهم بقرب الحلبة، إلى جانب نقلهم إلى مناطق إقامة اللقاءات الإعلامية، مما يساعدهم في صناعة المواد الخاصة بهم، وإظهار الحدث بالشكل الذي يليق به.