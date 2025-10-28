"جسر الإعلام" في ملتقى الصحة العالمي 2025 يوحّد الرؤية الصحية والرسالة الإعلامية

ويشارك في الملتقى أكثر من 500 متحدث وخبير دولي من 25 دولة، ما يعزز من حضور المملكة الدولي في مجالي الإعلام والصحة، ويجسّد ريادتها في توظيف أدوات الاتصال لخدمة الرسالة الإنسانية.