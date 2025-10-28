"جسر الإعلام" في ملتقى الصحة العالمي 2025 يوحّد الرؤية الصحية والرسالة الإعلامية

في خطوة لافتة، تشارك وزارة الإعلام بمنصة "جسر الإعلام" ضمن فعاليات ملتقى الصحة العالمي 2025، المقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر.
وتقدم المنصة تجربة تفاعلية استثنائية تعكس التكامل بين الإعلام والقطاع الصحي، وتُبرز دور الإعلام في دعم الوعي الصحي وتعزيز ثقافة الوقاية، ضمن مسار التحول الوطني ورؤية السعودية 2030.
وتضم المنصة ثلاث مناطق رئيسية، تبدأ بـ"الصحة بعين الإعلام" التي تعرض أكثر من 50 إنفوجرافيك توثق إنجازات منظومتي الصحة والإعلام، إضافة إلى أرشيف بصري لبرنامج "الصحة في أسبوع".
أما منطقة "صوت الصحة"، فتضم أربع شاشات تُعرض خلالها مواد مرئية من مركز التواصل الحكومي ومبادرة "عِش بصحة"، تركّز على الرسائل التوعوية المؤثرة التي تلامس الجانب الإنساني.
وتحتضن المنطقة التفاعلية "للصحة دور.. وللتوعية إعلام" حملات وطنية بارزة ساهم الإعلام في إنجاحها وتوسيع أثرها، مثل "امش 30" و"اقتداء وعطاء".
ويشارك في الملتقى أكثر من 500 متحدث وخبير دولي من 25 دولة، ما يعزز من حضور المملكة الدولي في مجالي الإعلام والصحة، ويجسّد ريادتها في توظيف أدوات الاتصال لخدمة الرسالة الإنسانية.
وتسعى وزارة الإعلام من خلال هذه المبادرة إلى تمكين الإعلام المحلي والدولي من توثيق التجربة السعودية، ونقل قصص النجاح والابتكار في الرعاية والوقاية الصحية.
وتعكس هذه المشاركة أحد مستهدفات رؤية 2030 التي تؤكد أن "الوعي هو بوابة الوقاية، وأن الإعلام هو صوت الوعي".