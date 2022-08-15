مجلس إدارة "تقويم التعليم" يعتمد الخطة الاستراتيجية لـ2023 - 2027

واعتمد مجلس إدارة الهيئة معايير الاعتماد الأكاديمي المحدثة بحيث يكون اعتمادًا عالي الأثر، ويقلل الجهد على الجامعات ويرفع أداءها، ويهدف إلى تحسين المخرجات وتعزيز المواءمة مع متطلبات سوق العمل من خلال برنامج "جاهزية"؛ لرفع جاهزية خريجي التعليم العالي لسوق العمل، والتصنيف الوطني للجامعات، والإطار العام للتقويم والتميز المدرسي، كما استعرض المجلس عددًا من المواضيع الأخرى، واتخذ القرارات والتوصيات ذات العلاقة.