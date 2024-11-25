"الموارد البشرية" حقَّقت أكثر من 112% من مستهدف الحملة الوطنية للتدريب "وعد"

يُشار إلى أن مبادرة الحملة الوطنية للتدريب "وعد2" انطلقت مساء اليوم الاثنين برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، وتركز على تعزيز الوعي بأهمية التدريب المهني، وتعزيز التعاون بين القطاعَيْن العام والخاص؛ ما يُسهم في رفع المهارات والإنتاجية لدى الشباب السعودي في سوق العمل.