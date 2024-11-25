"الموارد البشرية" حقَّقت أكثر من 112% من مستهدف الحملة الوطنية للتدريب "وعد"

أكد المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة حققت أكثر من 112% من مستهدف الحملة الوطنية للتدريب (وعد) في نسختها الأولى، بأكثر من 1.155.000 فرصة تدريبية.
وقال خلال مشاركته في حفل المهارات والتدريب "وعد2": "نعمل على إعداد قوى وطنية عاملة، تنافس محليًّا وعالميًّا عبر تعزيز القيم، وتطوير المهارات الأساسية والمستقبلية للمواطن السعودي".
وأوضح "الراجحي" أن مستوى البطالة للسعوديين في الربع الثاني من عام 2024 وصل إلى 7.1%، وهو الأدنى تاريخيًّا، مشيرًا إلى أن عدد الكوادر الوطنية في القطاع الخاص تجاوز 2.4 مليون سعودي وسعودية.
وأضاف: "شهدت أجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص زيادة ملحوظة بنسبة 45% خلال السنوات الخمس الماضية؛ ما يعكس تحسنًا في زيادة تقدير الكفاءات الوطنية".
وتابع: "حققنا ارتفاعًا كبيرًا في نسبة توظيف السعوديين في الوظائف عالية المهارة؛ لتصل إلى 39.6؛ وهذا يدل على نجاح الجهود المبذولة في تأهيل الكوادر الوطنية".
وختم "الراجحي": "حققت المملكة العربية السعودية المركز الأول من بين دول مجموعة G20 في مؤشر تدريب الموظفين الصادر عن تقرير التنافسية العالمية IMD".
يُشار إلى أن مبادرة الحملة الوطنية للتدريب "وعد2" انطلقت مساء اليوم الاثنين برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، وتركز على تعزيز الوعي بأهمية التدريب المهني، وتعزيز التعاون بين القطاعَيْن العام والخاص؛ ما يُسهم في رفع المهارات والإنتاجية لدى الشباب السعودي في سوق العمل.
كما تهدف المبادرة إلى توفير أكثر من ثلاثة ملايين فرصة تدريبية، بالشراكة مع أكثر من 50 جهة من القطاعَيْن الحكومي والخاص، ورفع المهارات والإنتاجية لدعم سوق العمل، وزيادة الوعي بأهمية التدريب في منشآت القطاع الخاص.