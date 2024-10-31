شركة "إل جي" تُعلن عن رعايتها لرالي القصيم 2024

قال جونج هو كيم، المدير العام لشركة "إل جي" في السعودية: "يعتبر الأداء المتميز الذي قدمه عبدالله الحيدان في رالي القصيم شهادةً حقيقيةً على شغفه ومهارته وتصميمه. ونفخر بدعم عبدالله وفريقه الشقاوي في رحلتهما والاحتفال بفوزٍ يجسد روح المغامرة والتفاؤل التي تتميز بها علامتنا التجارية.