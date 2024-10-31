شركة "إل جي" تُعلن عن رعايتها لرالي القصيم 2024

يسر شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) أن تهنئ عبدالله الحيدان وفريقه المتفاني " الشقاوي" لحصولهم على المركز الأول في رالي القصيم في بطولة السعودية تويوتا 2024، التي أقيمت في القصيم بالمملكة العربية السعودية.
ويثبت فوز الحيدان الساحق الذي حققه باستخدام سيارته SSV عالية الأداء بسرعة قصوى تبلغ 125 كم/ساعة، التزام "إل جي" بدعم التميز في رياضة السيارات ويتماشى مع روح الابتكار والمغامرة التي تتبناها العلامة التجارية.
وفي منافسته إلى جانب الملاح بدر العجمي، أظهر الحيدان وفريقه " الشقاوي" مهاراتاً استثنائيةً وإنجازاً تعاونياً رائعاً أثناء اجتيازهم لمسار الرالي الصعب، وحصلوا على المركز الأول وأشعلوا حماس عشاق رياضة السيارات. ويعزز هذا الفوز تحالف "إل جي" مع عالم سباقات الراليات ذو الطاقة الهائلة والدقة والتفاني والروح التعاونية التي تجعله فريداً من نوعه.
قال جونج هو كيم، المدير العام لشركة "إل جي" في السعودية: "يعتبر الأداء المتميز الذي قدمه عبدالله الحيدان في رالي القصيم شهادةً حقيقيةً على شغفه ومهارته وتصميمه. ونفخر بدعم عبدالله وفريقه الشقاوي في رحلتهما والاحتفال بفوزٍ يجسد روح المغامرة والتفاؤل التي تتميز بها علامتنا التجارية.
ونؤمن في إل جي بأن الحياة جيدة عندما ندفع الحدود وندعم المواهب ونلهم المشجعين لاحتضان التشويق الذي تبثه المنافسة".
وكجزء من حملة "الحياة جيدة" الأوسع نطاقاً التي أطلقتها "إل جي"، ترمز الشراكة مع الحيدان وفريقه " الشقاوي" إلى مهمة العلامة التجارية في إثراء حياة الناس من خلال تجارب تشجع على المغامرة وأسلوب الحياة الإيجابي.
وتتواصل "إل جي" من خلال هذا التعاون مع عشاق رياضة السيارات الذين يشاركونها شغفها بالتميز والابتكار والاستكشاف.
تمكن عشاق رياضة السيارات من اختبار مشاركة "إل جي" بشكل مباشر في رالي القصيم، حيث ظهرت علامة "إل جي" التجارية بشكل بارز على ملابس فريقيّ SSV و" الشقاوي" التابعين للحيدان، بالإضافة إلى التغطية الإعلامية طوال الحدث.
وسمحت هذه الشراكة الناجحة لشركة "إل جي" بالتواصل مع المشجعين ودعم المواهب المحلية في مجتمع رياضة السيارات في المملكة العربية السعودية.
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