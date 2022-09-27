وزير التعليم يناقش مع ريما بنت بندر تعزيز الدور التشاركي لخدمة الطلبة المبتعثين

وبُحِثت خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون القائم بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات التعليمية والعلمية، وكذلك دعم أوجه التعاون في مجال الابتعاث، ولا سيما أن أمريكا ضمن الدول المستهدفة وفق الإستراتيجية الجديدة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث التي أطلقها سمو ولي العهد رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، إلى جانب تنسيق العمل وتطويره بين الوزارة والسفارة، فيما يتعلق بمجالات التعليم والبحث العلمي، وذلك بما يتوافق مع أهمية ومكانة المملكة في المجالات كافة، ويسهم في تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030".