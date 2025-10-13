"الأمن البيئي" يضبط مخالفَين في محميتين ملكيتين لرعي الإبل وإشعال النار في مواقع محظورة

في إطار جهودها لحماية البيئة والغطاء النباتي، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفَين لنظام البيئة في محميتين ملكيتين، أحدهما مواطن سعودي ارتكب مخالفة رعي 24 متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها داخل محمية الملك عبدالعزيز الملكية، حيث طُبقت بحقه الإجراءات النظامية، وتبلغ الغرامة 500 ريال لكل متن.
وفي واقعة أخرى، تم ضبط مواطن خليجي في محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية، خالف التعليمات بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، مخالفًا بذلك تعليمات المحافظة على الغطاء النباتي، وتصل غرامة هذه المخالفة إلى 3,000 ريال.
وحثّت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي ممارسات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو الرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدةً أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة دون تحميل المُبلّغ أي مسؤولية.