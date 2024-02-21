أمير دولة الكويت يُهنئ خادم الحرمين بذكرى يوم التأسيس

وأعرب عن بالغ اعتزازه برسوخ العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، التي تجسدت بالمواقف التاريخية المشتركة.. وأثنى على الأواصر الوثيقة بينهما على مختلف الصعد.