"روبلوكس": منصة ألعاب تحولت إلى فخ للمفترسين والأطفال الضحايا.. كيف حمت السعودية أبناءها؟

وقد فطنت المملكة إلى تلك المخاطر، ممثلة بالهيئة العامة لتنظيم الإعلام، التي حرصت على حماية الأطفال والمجتمع من سلبيات الألعاب الإلكترونية، عبر اتفاق مع شركة "روبلوكس" لحجب أكثر من 300 ألف لعبة ضمن فئة "ألعاب التجمعات الاجتماعية"، إضافة إلى إيقاف بعض ميزات التواصل ومنها الدردشة داخل التجربة لجميع المستخدمين في المملكة، وذلك ريثما تستكمل الشركة استثماراتها في تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وتوظيف مشرفين محليين ناطقين بالعربية لدعم عمليات المراجعة والإشراف على المحتوى.