طقس بداية الأسبوع.. "الأرصاد": لاتزال الفرصة مهيَّأة لهطول أمطارٍ رعديّة بهذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، أنه لاتزال الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مكة المكرّمة، في حين يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة مع نشاطٍ في الرياح السطحيّة على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية.
كما تؤثر الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، كذلك على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، خاصة الساحلية منهما.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر الى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.