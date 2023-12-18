"العمور" و"الحربي" يفوزان بشوطي "سيف الملك" و"شلفا ولي العهد"

تعلن لجان التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثامنة، مساء الاثنين، نتائج شوط "المفاريد".
في السياق، حقق مالك "شقح الجزيرة" هادي العمور، شوط سيف الملك في لون الشقح خمسين، ومالك "الراهيات" مرزوق بن مفرح الحربي، شوط شلفا ولي العهد بلون الشقح.
وشهدت أشواط الشقح في النسخة الثامنة، تنافسًا وإثارة في مختلف الفئات، وضخت مئات الملايين على فرديات الشقح من أجل الظفر بالأشواط الملكية.
وقال "العمور" الحاصل على شوط "سيف الملك": إن المهرجان يشهد تنافسًا قويًا يتطور في كل نسخة.
وأضاف: إن الخوارزميات التي تم تطبيقها حققت الإثارة ورفعت وتيرة المنافسة، معبرًا عن سعادته بتحقيق اللقب الغالي رغم بيعه فرديات من منقيته، في دليل على غزارة الزين وتوفره لدى شقح الجزيرة.
بدوره، عبر بطل شوط شلفا ولي العهد، مالك الإبل مرزوق بن مفرح، عن سعادته بتحقيق لقب شلفا ولي العهد، الاسم الغالي علينا من أول مشاركة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثامنة.
وثمن "الحربي" دعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان المشرف العام على نادي الإبل للمهرجان، الذي ينظم سنويًّا بالصياهد، حتى وصل صداه لكل دول العالم.
يُذكر أن نادي الإبل، حوّل صحراء الصياهد لمدينة متكاملة بقلب الصحراء تضم صروحًا شامخة، متمثلة في المقار الحكومية التي تقدم خدماتها لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وجمهوره والميادين عالمية الطراز التي تستعرض فيها المنقيات مقومات الجمال أمام لجان التحكيم.