"العمور" و"الحربي" يفوزان بشوطي "سيف الملك" و"شلفا ولي العهد"

وأضاف: إن الخوارزميات التي تم تطبيقها حققت الإثارة ورفعت وتيرة المنافسة، معبرًا عن سعادته بتحقيق اللقب الغالي رغم بيعه فرديات من منقيته، في دليل على غزارة الزين وتوفره لدى شقح الجزيرة.